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التحالف الدولي: القوات الأمريكية بالعراق تبلغ حوالي 3 آلاف عسكري

أرشيفية
أرشيفية
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:59 م
أكد التحالف الدولي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق يبلغ نحو 3000 عسكري.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقید واین مارتو -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"- إن "القوات العراقية حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية".

وأضاف أن "إعادة توزيع موضع قوات التحالف كان بسبب تسليم بعض القواعد للجانب العراقي"، مضيفا أن "عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق يقارب الـ3000 عسكري، وهي تابعة للتحالف الدولي".

وتابع أن "الضربات الجوية التي ينفذها التحالف ضد داعش بناء على طلب الجانب العراقي"، لافتا إلى أن "التحالف نفذ 37800 طلعة جوية في العراق بالسنوات الست الأخيرة".

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