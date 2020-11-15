 غالبية سكان ألمانيا تؤيد إعادة فتح المطاعم والمنشآت الثقافية الشهر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غالبية سكان ألمانيا تؤيد إعادة فتح المطاعم والمنشآت الثقافية الشهر المقبل

برلين - د ب أ:
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:00 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:00 م

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْرِيَ حديثا في ألمانيا، أن غالبية سكان البلاد تؤيد إعادة فتح المطاعم والمنشآت الثقافية في ديسمبر المقبل.

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتار) لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أن 78% ممن شملهم الاستطلاع يطالبون بإعادة فتح المطاعم في الشهر المقبل، فيما أعرب 68% ممن شملهم الاستطلاع عن ترحيبهم بإعادة فتح المنشآت الثقافية في الشهر المقبل.

 

وأعرب 59% ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم لإلغاء قيود المخالطة السارية حاليا في ديسمبر المقبل.

 

وتعقد المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا غدا الاثنين حول النتائج الأولية للإغلاق الجزئي المفروض في الشهر الحالي والذي يشمل غلق المطاعم والفنادق والمنشآت الثقافية والترفيهية، وقد دخل هذا الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

 


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