قوات الأمن في بيلاروس تحتجز العشرات من المشاركين في مظاهرة ضد رئيس البلاد

قام أفراد من قوات الأمن يرتدون أقنعة الوجه باحتجاز العشرات في مظاهرة ضخمة ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر تطبيق تلجرام للرسائل القصيرة، أفرادًا من الشرطة الذين لا يرتدون الزي الرسمي يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة مينسك في محاولة لتفريق مسيراتهم.

واحتشد الآلاف من الأشخاص في مجموعات كبيرة في مينسك ومدن أخرى.

وبحلول منتصف اليوم، وردت تقارير تفيد باعتقال ما لا يقل عن 30 شخصا.

وجرى مجددا إغلاق 15 محطة مترو في مينسك من أجل منع الوصول لوسط المدينة، كما تم قطع خدمة الإنترنت، وهو أسلوب تستخدمه السلطات في بيلاروس لقمع الاحتجاجات.

وبالإضافة لذلك، تم تطويق عدة شوارع وميادين، بعضها بالمعدات الثقيلة. وشوهدت في مسنك الكثير من المركبات التي تقل السجناء.

ويذكر أن مينسك تشهد مظاهرات حاشدة كل أسبوع ضد لوكاشينكو منذ إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس الماضي، وصفتها المعارضة والقوى العالمية والمراقبون الدولية بإنها لم تكن حرة أو نزيهة.