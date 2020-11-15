منح أرمينيا المزيد من الوقت لسحب قواتها من قره باغ

مُنحت أرمينيا مزيدًا من الوقت لسحب قواتها من مناطق في ناجورنو كاراباخ تم التنازل عنها لأذربيجان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وبناءً على الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، كان من المفترض أن تتنازل أرمينيا عن منطقة كالباجار لأذربيجان بحلول اليوم الأحد، لكن تم تمديد الموعد النهائي عشرة أيام حتى 25 نوفمبر، بحسب ما ذكره مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لوكالة الأنباء الرسمية (أزرتاك) اليوم الأحد.



ووفقًا للتقرير، طلبت أرمينيا مزيدًا من الوقت لسحب قواتها من طريق واحد وكانت هناك اختناقات.



ويشار إلى أن كالباجار هي الأولى من عدة بلديات في ناجورنو كاراباخ التي يتعين على أرمينيا التنازل عنها لأذربيجان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وينظر إلى ذلك إلى حد كبير على أنه هزيمة لأرمينيا وانتصار لأذربيجان.



وتردد أن علييف أكد على حماية الكنائس والأديرة المسيحية في المناطق التي ستخضع حاليًا لأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.