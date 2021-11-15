الإمارات: استئصال ورم نادر بوزن 4 كيلو جرامات من جسم شاب

نجح فريق طبي في دبي من استئصال ورم سرطاني نادر وغير مألوف من حيث الحجم من جسد مريض شاب، بقطر 20 سم ويزن 4 كجم.

وكان المريض البالغ من العمر 45 عامًا في طريقه إلى المنزل عندما بدأ يعاني من آلام حادة في البطن استمرت حالته في التدهور، فتوجه إلى مستشفى الزهراء بدبي، وأجريت له مجموعة من الفحوصات التي أسفرت عن اكتشاف ورم ضخم.

وبإجراء أشعة على البطن، تمكن الأطباء من الكشف عن كتلة ضخمة في البطن، والتي تم تشخيصها بعد ذلك على أنها ورم الغدد اللمفاوية في الكبد.

وقال الفريق الطبي في بيان اليوم الاثنين إن "سرطان الغدد الليمفاوية في الكبد هو ورم نادر الحدوث، خاصة لدى المرضى غير المسنين، وإذا لم يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة، فمن المحتمل أن ينتشر إلى باقي أعضاء الجسم ليتسبب في مضاعفات خطيرة".

وقال الدكتور محمود طبال، رئيس قسم الجراحة واستشاري جراحة الكبد بالمستشفى: "تم تشخيص إصابة المريض بسرطان الغدد الليمفاوية غير النقيلي في الكبد، لكنه كان في مرحلة ترتفع فيها نسب العلاج، وبشكل عام، يصيب سرطان الغدد الليمفاوية الجهاز الليمفاوي ونادرا ما يتمركز في الكبد، بل إن نسب الإصابة به نادرة للغاية".

وأضاف أنه في حالة هذا المريض كان الورم كبيرا للغاية، ما استدعى إجراء عملية جراحية مفتوحة شارك فيها فريق من خمسة جراحين متخصصين لإزالته بنجاح، وتبين أن وزنه 4 كيلو جرامات.

وقال الدكتور جوخان سيب، رئيس الجراحة الروبوتية في مستشفى الزهراء : "لم يسبق لي أن صادفت مثل هذه الحالة الطبية على مدى حياتي المهنية، من النادر جدًا اكتشاف هذا الورم في الكبد وعادةً ما يكون تشخيصه في مرحلة متأخرة".

وأضاف أن "حالة هذا المريض كانت لافتة لأنه ليس لديه أي تاريخ سابق للإصابة بالسرطان أو أمراض الكبد وليس ضمن الفئة العمرية المعرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، ما يجعل حالته نادرة بكل المقاييس، لكن العلاج سار بشكل جيد، وكانت الجراحة ناجحة، وتعافى المريض بسرعة".