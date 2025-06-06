أفاد مكتب المدعي العام في دائرة نانتير الفرنسية بتعرض حاخام لهجوم وإصابة في رأسه، اليوم الجمعة، بعدما ضربه رجل بمقعد بينما كان جالسا في شرفة أحد المقاهي في ضاحية بالعاصمة باريس.

وتم احتجاز المشتبه به لدى الشرطة ويجرى التحقيق معه بتهمة ارتكاب عمل عنف جسيم.

وتم نقل الحاخام إلى المستشفى لكنه خرج لاحقا، وفقا لما ذكره جان كريستوف فرومانتان، عمدة بلدية نويي سور سين، التي تقع على الأطراف الغربية لباريس.

وكانت كدمة كبيرة على الجانب الأيمن من جبهة الحاخام، بدأت تتحول إلى اللونين الأسود والأزرق، واضحة بشكل كبير، خلال مقابلة أجراها مع قناة "سي نيوز" الفرنسية.

وزعم عمدة بلدية نويي سور سين، إن "هناك تقارير تشير إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما هو رجل من أصل فلسطيني يحمل وثائق ألمانية وكان في فرنسا بشكل مؤقت فقط".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الرجل وُلد في رفح جنوبي قطاع غزة وكان يحمل تصريح إقامة مؤقتا في ألمانيا. و"كان غير مسلح لكنه كان يحمل نسخة من القرآن" .

وأكد الحاخام لقناة "سي نيوز"، أنه كان قد رتب لقاء مع شخص للحديث في المقهى عندما شعر فجأة بضربة على مؤخرة رأسه.

وفي البداية، ظن أن شيئا قد سقط من سقف المقهى.

وذكر أنه تألم من تعرضه للهجوم لأنه كان يرتدي غطاء رأس يهودي "كيباه" وكان يمكن التعرف عليه كيهودي. وأضاف أن "الدين لا ينبغي أبدا أن يكون سببا للعنف".

وكان الحاخام قد تعرض لهجوم قبل أسبوع، حيث تعرض للضرب المبرح من جانب 3 أفراد مخمورين في منتجع دوفيل الساحلي الواقع شمالي فرنسا.