ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة شمالي تشيلي، اليوم الجمعة، مما أدى إلى تضرر طفيف في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص. ولم تسجل السلطات أي إصابات جراء الهزة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 1:15 مساء بالتوقيت المحلي "5:15 مساء بتوقيت جرينيتش" على عمق 76 كيلومترا "47 ميلا". وكان مركزه يقع بالقرب من ساحل صحراء أتاكاما.

ورغم شعور سكان العديد من المجتمعات في منطقة صحراء أتاكاما الواسعة بالزلزال، أكدت التقارير الأولية عدم وجود إصابات فورية.

وقالت هيئة المسطحات المائية والمحيطات في تشيلي إن خصائص الزلزال لم توفر الشروط اللازمة لتوليد تسونامي على طول السواحل أمريكا الجنوبية.

وأوضح ميجيل أورتيز، نائب مدير هيئة الاستجابة الوطنية للكوارث في تشيلي "سينابريد"، أن الزلزال القوي تسبب في أضرار "طفيفة" بالبنية التحتية وانقطاعات في التيار الكهربائي، مما أدى إلى ترك نحو 23 ألف شخص بدون كهرباء.

وأضاف أنه: "تم تسجيل بعض الانهيارات الأرضية الطفيفة، وهي تخضع للمراقبة والتنسيق مع البلديات."

وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، في منشور على منصة إكس، إن حكومته على تواصل مع الموفد الرئاسي الإقليمي، مؤكدا "عدم تسجيل أي إصابات."