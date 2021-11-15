دين سميث مديرا فنيا لنورويتش سيتي

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أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين دين سميث مديرا فنيا للفريق بعقد لمدة عامين ونصف العام.

ويعود سميث /50 عاما/ بذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من إقالته من تدريب أستون فيلا.

وسيحل سميث مكان دانييل فارك الذي أقيل في الأسبوع الماضي، رغم تحقيق نورويتش أول انتصار له في الموسم، وكان على حساب برينتفورد.

وقال سميث، الذي سيعاونه كريج شكسبير، في تصريحات لموقع نادي نورويتش سيتي على الإنترنت :"كانت سبعة أيام عاصفة، لكنني سعيد بالعودة والعمل مع نورويتش سيتي في الدوري الممتاز."

وأضاف :"بالطبع كان هناك بعض العمل الرائع في هذا النادي على مدار أربعة أعوام ونصف العام. والآن حان دوري أنا وكريج لمواصلة وتطوير هذا العمل بهدف البقاء في الدوري الممتاز."

وتابع في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"نورويتش سيتي ناد كبير، لديه مجموعة هائلة من المشجعين الذين يتفهمون تماما معنى الانتماء للنادي ومجتمعه."

وكان رحيل فارك عن تدريب نورويتش سيتي قد حُسم إثر الهزيمة الثقيلة للفريق أمام تشيلسي في 23 أكتوبر الماضي بسباعية نظيفة، رغم أنه استمر بعدها مع الفريق لمباراتين أخريين.

وحول نورويتش سيتي أنظاره إلى سميث بعد أن أبدى فرانك لامبارد المدرب السابق لتشيلسي رفضه لتدريب الفريق.

وأقيل سميث من تدريب أستون فيلا بعد تلقي خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان آخر انتصار للفريق قد حققه في 25 سبتمبر، وذلك أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل نورويتش سيتني المركز العشرين الأخير في الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط خلف أقرب مراكز البقاء بالدوري الممتاز، وذلك بعد 11 مرحلة من بداية المسابقة.

وستكون أول مباراة لنورويتش سيتي تحت قيادة سميث، أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ساوثهامبتون كان آخر منافس لسميث قبل إقالته من تدريب أستون فيلا، وقد خسر أستون فيلا تلك المباراة بنتيجة صفر / 1 .