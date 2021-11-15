مطار دبي يسجل نموا في حركة الركاب

قالت شركة "مطارات دبي"، اليوم الاثنين، إن حركة الركاب في مطار دبي الدولي شهدت نموا بنسبة 20% تقريباً خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليرتفع عدد المسافرين إلى 7ر20 مليون مسافر منذ مطلع العام وحتى أكتوبر.

وأرجعت الشركة، في بيان، هذا النمو المتواصل للتغييرات في قيود السفر بالأسواق العالمية الرئيسية على مدار الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أعاد تجديد الثقة فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق السفر الدولي.

وتوقعت استمرار النمو في المطار نحو مزيد من التعافي في قطاع السفر خلال الربع الأخير من عام 2021، وذلك مع تواصل تخفيف القيود العالمية على السفر، وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وإقامة معرض دبي الجوي 2021، إضافةً إلى استمرار استقبال الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يأتون كل عام للاستمتاع بالأجواء الرائعة والشواطئ المميزة لدبي خلال أشهر الشتاء.

وفي تعليق له، قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "ساهمت التطورات، في تحقيق تقدم كبير بالنسبة لتطلعاتنا لهذا العام، إلى 7ر28 مليون مسافر".

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 7ر6 مليون مسافر.

ويقدم المطار في الوقت الحالي خدماته للسفر إلى 83% من الوجهات في 99% من الدول بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.

وواصلت عمليات الشحن أداءها المذهل خلال الربع الثالث، حيث وصل حجم الأعمال إلى المستويات التي كانت عليها في 2019.

ووصلت حركة الطيران في الربع الثالث إلى 56266 رحلة في مطار دبي الدولي، لترتفع بذلك حركة الرحلات المسجلة بين يناير وسبتمبر إلى 155706 رحلة، بزيادة قدرها 1ر17%.

جدير بالذكر أن مؤسسة مطارات دبي تتولى عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي، مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.