وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع سامح شكري وزير الخارجية، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، بحث الجانبان خلال لقائهما في دبي، العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد الوزير شكري بعمق العلاقات الإماراتية المصرية والنمو والتطور المستمرين الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.