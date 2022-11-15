 رئيسا وزراء الهند وبريطانيا يجتمعان في بالي على هامش قمة العشرين - بوابة الشروق
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رئيسا وزراء الهند وبريطانيا يجتمعان في بالي على هامش قمة العشرين

جاكرتا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 10:33 ص
اجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء مع نظيره البريطاني ريشي سوناك في مدينة (بالي) الإندونيسية، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مودي نشر صورة لاجتماعه مع سوناك على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل هذا الاجتماع.

وتستمر زيارة رئيس الوزراء الهندي لإندونيسيا ثلاثة أيام، حيث سيجري محادثات مكثفة مع قادة مجموعة العشرين بشأن القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك إنعاش النمو العالمي وأمن الغذاء والطاقة والبيئة والصحة بالإضافة إلى التحول الرقمي، كما سيجري اجتماعات مع قادة العديد من الدول المشاركة الأخرى على هامش القمة.

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