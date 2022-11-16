أفاد البيت الأبيض، منذ قليل بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البولندي عقب سقوط صواريخ في بولندا.



كما أوضح أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التقارير الواردة من بولندا وسيجري اتصال بنظيره البولندي قريبا.



وكانت وسائل إعلام بولندية قد أفادت بمقتل شخصين ظهر الثلاثاء بعد أن أصابت قذيفة منطقة كانت تجفف فيها الحبوب في قرية برزيودوف البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما تحدث مسؤول استخباراتي أمريكي عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.



وعلى إثر ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية رفع مستوى استعداد الوحدات العسكرية كافة.



وأضاف أن وارسو تدرس طلب تفعيل المادة 4 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة وضعها الأمني.



في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "مزاعم" وسائل الإعلام البولندية عن سقوط صواريخ روسية في بولندا هي "استفزاز يستهدف تصعيد الموقف".



وأضافت الوزارة في بيان "لم نشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية"، مشيرة إلى أن "الحطام الذي تم العثور عليه في مكان الحادث لا علاقة له بالأسلحة الروسية".