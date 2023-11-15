إسبانيا تعتزم العمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عزمها العمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.



ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إسرائيل الى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.



وطالب سانشيز "بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذي لا يتم احترامه الآن بشكل واضح"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف سانشيز "نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" متعهداً بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وفي 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالإجماع تقريباً، قراراً غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وفي عام 1991، استضافت مدريد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، والذي شاركت فيه لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، جميع الأطراف العربية المنخرطة في نزاع مباشر مع الدولة العبرية.



وبعد عامين من هذا المؤتمر، تم التوقيع في واشنطن على اتفاقية أوسلو التي تنص على اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.