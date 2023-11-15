قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مسجد إحياء السنة في حي الصبرة جنوب قطاع غزة، وذلك خلال أداء العشرات من المواطنين الصلاة داخله.



وقال الصحفي الفلسطيني إسماعيل الغول، إن الاحتلال في «لحظة مباغتة» قصف مسجد إحياء السنة على رؤوس المصلين، لافتًا إلى أن «الحالة الموجودة الآن لا يمكن وصفها وصعبة جدًا».



وأشار في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء، إلى انتشال جثث ما يزيد عن 50 شهيدًا من تحت الأنقاض، منوهًا أن «العشرات لازالوا تحت الأنقاض حتى اللحظة».



وأوضح أن «المصلين كانوا يجمعون ما بين صلاتي المغرب والعشاء خوفًا من مجازر الاحتلال»، قائلًا إن جزءًا كبيرًا من الشهداء هم شيوخ وكبار سن يرتادون تلك المساجد.



وذكر أن قوات الاحتلال لم تراعي أن «المساجد لا تستهدف أو تهدم على رؤوس المصلين»، مشيرًا إلى أن الجهود لازالت جارية لانتشال المزيد من الشهداء.