أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء تنفيذ عملية اقتحام جيش الاحتلال لمجمع مستشفى الشفاء في غزة فجر اليوم الأربعاء.

وقال أدرعي عبر منصة X : "في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس في جزء معين من مجمع ⁧‫الشفاء‬⁩ الطبي، حيث تستند هذه العملية إلى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

‏

وزعم أدرعي أن العملية ستكون ضد حماس ولا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.

‏وادعى أدرعي أنه قد سبقت العملية جهود لاخلاء المستشفى من المرضى والنازحين وشملت أيضًا فتح محور تنقل خاص من داخله، كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيت الدخول الى المجمع.

‏وزعم أدرعي أنه "في مرحلة لاحقة من العملية سيتم نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".

صحة غزة تؤكد اقتحام مجمع الشفاء

من جهته قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، والمتواجد داخل مستشفى الشفاء إن قوات الاحتلال تواجدت داخل المجمع بالفعل، وبدأ أطلاق النيران في مناطق داخل المجمع الطبي.

وكان القدرة قد كشف سابقا عبر قناة الجزيرة إن قوات الاحتلال أبلغتهم بقرب الاقتحام خلال دقائق، وأن مدير المستشفى طلب من الاحتلال إيجاد ممر إنساني آمن للمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

ونفى القدرة أن تكون قوات الاحتلال قد حققت هذه الطلبات حتى توقيت بدء الاقتحام.

وسنوافيكم بالتفاصيل…