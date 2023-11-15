قرر المطرب هاني شاكر، تأجيل حفله في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي كان من المقرر إقامته في بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تصاعد الأحداث والقصف على الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.

وقال منظم الحفل في تصريحات تلفزيونية، إن أمير الغناء العربي قرر تأجيل حفله في بيروت بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها أهالي غزة وما يحدث في جنوب لبنان من قصف وتدمير من جانب جيش الاحتلال.

وذكر منظم الحفل، أن الحفل كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر المقبل في بيروت، ولكن الفنان هاني شاكر أوصى بتأجيله لآخر شهر ديسمبر نظرا لتصاعد الأحداث في غزة وتم الاتفاق على ذلك.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا، أغنية داعما للشعب الفلسطيني ضد ما يواجهه من قوات الاحتلال، وتحمل اسم «الهوية عربي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وحرص هاني شاكر على توجيه رسالة دعم لشعب فلسطين في بداية الأغنية، حيث كتب: «إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى روح وأرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد».

وتقول كلمات الأغنية: «أنا في الهوية عربي.. وفصيلة الدم أقصى.. رام الله يافا عكا.. والقدس خليل وغزة.. وفي حيفا ليا ذكرى.. وفي نابلس ألف قصة.. أنا وجعك فيا علم.. حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللي يعاديكي.. ونهايته بكره هالك.. الكل أكيد حزين.. في رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك.. أنا قلبي سايبه عندك.. في شوارعك والبلاد.. هتذول الغمة بكره.. وهنخلع السواد.. في القدس نصلي جهرا.. نعلن فرجا ونصرا.. ونهاية الحداد».