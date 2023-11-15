هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، نظيره الكندي جاستن ترودو، والذي دعا الكيان المحتل إلى وقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة مؤخرا.

وكانت كندا قد صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية وقدمت مقترحا لإدانة حماس لم توافق عليه أغلبية الدول الأعضاء، إلا أن اللهجة الرسمية للجارة الشمالية للولايات المتحدة، وإحدى الدول السبعة الكبرى G7 تغيرت مؤخرا بعد تعدد مجازر الاحتلال في غزة.

وزعم نتنياهو في تدوينة مطولة عبر حسابه على منصة X أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمداً، متهمًا حماس بقطع رؤوس المدنيين وإحراقهم وذبحهم، مدعيا أن هذه هي "أسوأ الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة".

وبذلك يكرر نتنياهو أكذوبة قطع الرؤوس التي انتشرت في بداية الحرب وثبت كذبها لاحقا.

واستكمل نتنياهو ادعاءاته البعيدة عن الواقع الذي يشاهده الجميع قائلا: "تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الأذى، بينما حماس تبذل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وتمادى نتنياهو في ادعاءاته بأن "إسرائيل توفر للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة، بينما تمنعهم حماس من المغادرة تحت تهديد السلاح".

وزعم أن حماس، وليس إسرائيل، هي التي ينبغي أن تتحمل المسئولية عن ارتكاب جريمة حرب مزدوجة وأنها تستهدف المدنيين باتخاذهم دروعا بشرية.

واختتم نتنياهو تدوينته بأنه يتوجب على القوى المتحضرة أن تدعم إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحركة حماس.

يذكر أن ترودو قد دعا إسرائيل إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس، وانتقد أن يرى العالم كله مقتل النساء والأطفال والرضع بهذه الوتيرة، مشددا على وجود توقف ذلك والالتزام بقواعد الحروب.