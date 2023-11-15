مدير مجمع الشفاء بغزة: قوات الاحتلال تتحرك في 6 مناطق بالمستشفى

روى محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، أحدث المستجدات عن الوضع في المجمع بعد اقتحامه من قِبل قوات الاحتلال في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال يواصل العمل والتحرك في مباني الجراحات التخصصي والأشعة والمخازن وغسيل الكلى ومنطقة الصيدلية.

وأضاف أن بقية الأقسام في المستشفى مثل مباني الجراحة والقدس والطوارئ لم يدخلها جيش الاحتلال لكنه موجود في باحات المستشفى.

وأوضح أن مجمع الشفاء منشأة مدنية يضم أطباء وممرضين ونازحين، مؤكدا أنه لم تنطلق رصاصة واحدة ضد جيش الاحتلال من المستشفى.

وأشار إلى أن المرضى في المستشفى يواجهون الموت المحقق، موضحا أنهم يسمعون أصوات إطلاق نار وانفجارات ضخمة تهز المباني.

ولفت إلى تدمير مختلف المباني الموجودة في محيط المستشفى، وهو ما أحدث أضرارا في مباني المجمع، كما أصيب عدد من النازحين جراء الشظايا التي دخلت للمجمع.

ونوه بأن قذيفة سقطت على الطابق الرابع في مبنى الجراحة ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين، موضحا أن قوات الاحتلال تُطلق النار بشكل عشوائي في كل مكان.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.