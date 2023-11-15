الزمالك يبدأ التحضير لمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

بدأ معتمد جمال، المدرب المؤقت للزمالك، التحضير لمباراته ضد أبو سليم الليبى المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعكف المدرب القائم بأعمال المدير الفني، بعد رحيل أوسوريو، على دراسة الفريق الليبي بالفيديو من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتجنب المفاجآت، حيث قام الجهاز الفني بتجميع مباريات أبو سليم في الدور التمهيدي بالكونفيدرالية لاستكشاف المنافس.



وكان الزمالك قد فاز على أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 بالكونفدرالية وتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة ذاتها.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.