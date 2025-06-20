مبابي يغادر المستشفى ويعود إلى معسكر ريال مدريد

غادر النجم الفرنسي كيليان مبابي المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم إثر إصابته بـ التهاب حاد في المعدة وذلك بحسب ما أعلنه نادي ريال مدريد مساء الخميس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية ماركا أن مبابي عاد إلى مقر إقامة الفريق في بالم بيتش، لكنه لن ينضم حاليًا إلى التدريبات الجماعية، وسيخضع لبروتوكول علاج طبي خاص حتى استعادة عافيته بشكل تام، مع توقعات بانخراطه التدريجي في نشاط الفريق خلال الأيام المقبلة.

وكان مبابي قد عانى منذ أيام من ارتفاع في درجة الحرارة وحالة إعياء شديدة، ما اضطر الجهاز الطبي لعزله في الفندق، ومن ثم نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوصات شاملة بعد تدهور حالته.

وبسبب هذه الأزمة الصحية، غاب مبابي عن لقاء ريال مدريد أمام الهلال السعودي في افتتاح مباريات الفريق بمونديال الأندية، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، وشهدت تألق الشاب جونزالو جارسيا الذي أحرز هدف التعادل ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلّق المدرب تشابي ألونسو على حالة النجم الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "مبابي كان يمر بوعكة قوية خلال اليومين الماضيين، علينا متابعة حالته يومًا بيوم ومعرفة مدى تعافيه."