برشلونة يستقر على تمديد عقد كوندي ويؤجل المفاوضات للصيف المقبل

يبدو أن العلاقة بين نادي برشلونة والمدافع الفرنسي جول كوندي تسير نحو الاستمرار لفترة طويلة، إذ تؤكد مصادر مقربة من النادي أن عملية التجديد تسير في الطريق الصحيح، ولكن تنفيذها لن يكون خلال الصيف الجاري.

أكدت مصادر داخل نادي برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي والمدافع الفرنسي جول كوندي يتفقان على مبدأ الاستمرار سويًا بعد انتهاء العقد الحالي، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2027. ويأتي هذا التوجه في ظل الأداء القوي الذي قدمه كوندي هذا الموسم تحت قيادة هانزي فليك، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج الفريق بكأس الملك على حساب ريال مدريد.

الصحفي بن جاكوبس، عبر "GiveMeSport"، كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين، وهو ما أكدته مصادر النادي الكتالوني، مشيرة إلى أن الاتفاق على تجديد العقد موجود، ولكن لن يتم الإعلان أو توقيع العقود هذا الصيف.

ويركز برشلونة حاليًا على ملفات أكثر إلحاحًا، أبرزها تسجيل الحارس الجديد خوان جارسيا، ودفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز لضمه من أتلتيك بلباو، وهو ما يتطلب أولًا خفض فاتورة الرواتب من خلال تسويق بعض اللاعبين.

ومع ذلك، فإن نية الطرفين واضحة؛ كوندي يرغب في الاستمرار داخل قلعة “كامب نو”، وبرشلونة يريد مكافأته على التزامه وأدائه المميز. وبحسب الخطة، سيتم فتح ملف التجديد بشكل رسمي بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية.