ممثلة الإمارات: بعد مرور 40 يوما على حرب غزة لم يستطع مجلس الأمن تخفيف المعاناة

قالت ممثلة الإمارات العربية المتحدة الدائمة في مجلس الأمن لانا نسيبة، إن الحرب في غزة استمرت لمدة 40 يوما، وعُقدت عدة اجتماعات بالمجلس، وجرى الاستماع إلى إحاطات مخيفة وتقارير تدمي القلوب ولم يستطع هذا المجلس، التوصل إلى شيء يخفف من المعاناة.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن «مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في غزة»، منذ قليل، أنه خارج حدود مجلس الأمن وفي المنطقة العربية تحديدا، يبدو أن مجلس الأمن لا يبالي بما يحدث في قطاع غزة، موضحة أن هناك فرصة لتغيير هذا الانطباع الموجود عن المجلس، والعمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة بغزة.

وذكرت أن مشروع القرار المتعلق بالهدنة الإنسانية العاجلة في غزة، تولد من فكرة ضرورة التكاتف؛ للعمل على أساس هدف واحد مشترك حماية المدنيين، مردفة: "ذلك النجم الذي استُرشد به خلال إعداد هذا النص، والعناصر الأساسية في هذا القرار ومعناها العام بالنسبة لغزة والأطفال والنساء الذين يعانون في القطاع لا ينبغي الاستهانة به".

وأوضحت أن المشروع ينص بشكل قاطع على مطالبة أطراف النزاعات كافة، بالامتثال إلى واجباتهم بموجب القانون الدولي، قائلة إنه من خلال هذا النص يرفض مجلس الأمن عملية التهجير القسري للفلسطينيين، في ظل لجوء أكثر من ثلثي السكان في غزة اضطروا إلى النزوح وشردوا في الشوارع بسبب التهجير القسري في الماضي، وحوالي 80% في الأيام الأخيرة شردوا مرة أخرى.

وتابعت: «مشروع القرار يدعو الأمين العام لإعطاء مجلس الأمن خيارات للإبلاغ عن رصد وتنفيذ هذا القرار، ومن ثم سنصوت لصالح هذا القرار، مع مواصلة الجهود من أجل التوصل لقرار بوقف دائم لإطلاق النار».