أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على صيدلي بمجمع الشفاء الطبي، بعد محاولته التوجه لصيدلية المستشفى بهدف جلب بعض الأدوية.

أفاد ذلك الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، الذي قال إنّ جيش الاحتلال يعمل في منطقة الصيدلية ضمن عدد من المناطق والمباني في المستشفى الذي يتعرض للاقتحام من الثانية من فجر اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، أن العدوان الإسرائيلي تسبب في انفجار خط مياه كبير وهو المغذي للمجمع، ما جعل المستشفى خاليا من أي نقطة مياه.

وأشار إلى أن أحد أفراد الطواقم الفنية حاول العمل على إصلاح هذا الخط، إلا أنّ جيش الاحتلال منعه من ذلك.

وأوضح أن جنود الاحتلال منتشرون في عدة مبانٍ بالمجمع الطبي، كما أنّ هناك بعض الدبابات موجودة في ساحة المستشفى، بجانب القصف العنيف في محيط المجمع.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.