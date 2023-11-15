مايا طلام تعلن التبرع بإيرادات فيلم المعزة لصالح أطفال غزة

أعلنت الممثلة العالمية مايا طلام، وسفيرة مؤسسة أكشن إيد الإيطالية، أنه بالاتفاق مع منتجي فيلم "المعزة"، تقرر التبرع بإيرادات الفيلم كاملاً لصالح أطفال غزة، بعد عرضه بالسينمات العالمية والعربية، وذلك كخطوة بسيطة من صناع العمل لتدعيم القضية الفلسطينية والوقوف مع أطفال غزة.

يأتي ذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان روما السينمائي، والذي حقق نجاحاً كبيراً سواء على المستوى النقدي من خلال آراء النقاد أو المشاهدين العاديين.

جدير بالذكر، أن فيلم "المعزة" تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تدعى هادية، تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبدالرسول، والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.