فودة يتابع نشاط فريق المرصد الحضري لرصد مؤشرات رضا المواطن والسائح

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جهود فريق المرصد الحضري الخاص برصد مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية.

كما يرصد مؤشرات رضا السائح، ويقوم فريق عمل المرصد الحضري بعملة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستكمال أعمال الرصد والمتابعة الميداني المؤشرات وتحليلها، وعرضها على متخذي القرار، وذلك ظل التحول الرقمي بالمحافظة، والسعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

كما كرم وفدًا من إحدى المنتجعات السياحية، محافظ جنوب سيناء، بمنحه عضوية شرفية ذهبية بنادي كانتري كلوب، والذي يهدف لتسويق وتنشيط وجذب السياحة الايطالية إلى شرم الشيخ.

وأثنى المحافظ، على نشاط النادي، مؤكدًا أهمية قيام المنتجع بعدة حملات إعلانية، وإقامة فعاليات فنية وثقافية كبرى تهدف لدعم وتنشيط السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ، على أن يجري التنسيق على تحديد تلك الاحتفالات من حيث التوقيت والمكان بالتعاون مع المحافظة.