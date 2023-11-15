المستشار الألماني أمضى 28 يوما على متن الطائرات خلال عامين

أمضى المستشار الألماني، أولاف شولتس، نحو شهر كامل على متن الطائرات منذ بداية الفترة التشريعية، حيث قطع مسافة أطول من تلك التي يتم قطعها للسفر إلى القمر، أو 12 مرة حول الأرض.

وجاء ذلك وفقا لما ورد في رد من جانب وزارة الدفاع الاتحادية، على سؤال طرحته المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مجلس النواب التابع للبرلمان الالماني (البوندستاج)، بشأن استخدام القوات الجوية للبلاد. وتم توفير نسخة من سجلات رحلات الطيران الخاصة بالجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحتى السابع من نوفمبر، أمضى شولتس 675 ساعة (28 يوما) على متن طائرات تابعة للقوات الجوية، حيث قطع جوا مسافة 481 ألفا و292 كيلومترا خلال العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، قطعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، مسافة مشابهة تقريبا، بلغت 471 ألفا و454 كيلومترا، وأمضت ما يقرب من 650 ساعة على متن الطائرات.

وجاء من بعدهما وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي قطع مسافة 190 ألف كيلومتر، ثم وزيرة التنمية سفينيا شولتسه، التي قطعت 157 ألف كيلومتر، ثم وزير المالية كريستيان ليندنر الذي قطع مسافة 147 ألف كيلومتر.