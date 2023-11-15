جالانت: إسرائيل لن توقف حملتها في غزة حتى القضاء على حماس وعودة الرهائن إلى أسرهم

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، منسق شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك، وأبلغه أن إسرائيل لن توقف حملتها في غزة، حتى القضاء على حركة حماس وعودة الرهائن المحتجزين في القطاع إلى بلادهم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن جالانت أبلغ ماكجورك أن "إسرائيل لن توقف عملياتها في غزة حتى تنفذ قواتها مهامها- تدمير حماس وعودة رهائننا إلى أسرهم"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن جالانت "ناقش موقف الرهائن بعمق، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتفاصيل حول وضع هؤلاء المحتجزين، بالإضافة إلى جهود عودتهم إلى بلادهم".

ويقوم ماكجورك بزيارة لإسرائيل حاليا في إطار جولة سريعة بالمنطقة، بهدف تحقيق اتفاق توسطت فيه أمريكا يضمن إطلاق سراح الكثير من الأشخاص، الذين يبلغ عددهم 240 شخصا، المحتجزين في غزة من قبل المسلحين الفلسطينيين.