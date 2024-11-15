طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة

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كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد شحاتة خلال مواجهة الفراعنة وكاب فيردي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025.

وأوضح أبو العلا أن إصابة شحاتة عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة، وسيغيب عن مباراة بتسوانا القادمة في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وسيخضع محمد شحاتة لمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة في الساعات القادمة.