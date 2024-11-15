وصول إلهام شاهين والمخرج شاكر عبد اللطيف ونجله لافتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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وصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين والمخرج شاكر عبد اللطيف ونجله الفنان أحمد شاكر إلى السجادة الحمراء الخاصة بافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمقرر انطلاقها اليوم من داخل مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.

وكان قد وصل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

واستقبله المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ليفتتح وزير الثقافة الدورة التاسعة من المهرجان.

كما وصل الفنان العالمي ميخائيل جوريفوي إلى السجادة الحمراء الخاصة بافتتاح الدورة التاسعة من المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 من شهر نوفمبر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.