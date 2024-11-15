ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3365 شهيدا و14344 جريحا

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الأربعاء، إلى 3386 شهيدا و14417 جريحاً، فيما بلغت حصيلة يوم أمس 21 شهيدا و73 جريحاً.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم الخميس، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أسفرت عن 21 شهيدا و73 جريحاً.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3386 شهيدا و14417 جريحاً ".

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين "منذ بدء العدوان 192 شهيداً و308 جرحى، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية. وتم تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و218 اعتداء على الجمعيات الإسعافية" بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت المدنية والصحية والطرقات. وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، حيث نزح أكثر من مليون و200 ألف شخص من المناطق المستهدفة.