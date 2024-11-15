هاني عادل يدعم زوجته أثناء عرض فيلمها أرزة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

يعرض اليوم الفيلم اللبناني "أرزة"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حرص الفنان هاني عادل على دعم زوجته، بطلة الفيلم دياموند بو عبود، وحضر السجادة الحمراء لعرض الفيلم.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية. يلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود، وبيتي توتل، وبلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل: فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، ومحمد خنسا.

يحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة"، التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها، ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد. تُسرق الدراجة، فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. وللاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.

ينطلق عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين. وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.