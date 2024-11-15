قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن هناك زيادة كبيرة في المعروض من الخضروات والفاكهة في الأسواق بفضل العروة الشتوية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إلى انعكاس «الإتاحة الكبيرة جدا في الأسواق على انخفاض الأسعار»، منوها إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال: «نبشر أهالينا أن الطماطم المجنونة عقلت ورجعت لأسعارها الطبيعية كما كانت في السابق، وفي متناول كل مواطن مصري، وكذلك البطاطس والكوسة والخيار والباذنجان والفلفل، والفاصوليا انخفضت لأسعارها الطبيعة».

ولفت إلى انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 60 إلى70% لتصل بين7 إلى 10 جنيهات، والبطاطس بنسبة 30 إلى40% لتصل بين 15إلى20 جنيها، كما تراجعت أسعار الخيار والكوسة والفلفل بنسبة 25إلى30%، والموالح بنسبة 15إلى20%، والرمان بنسبة 10%.

وأكد توافر الفاكهة مثل الرمان والموز والجوافة والموالح والتمور؛ بكميات كبيرة وبأسعار في متناول كل مواطن مصري.