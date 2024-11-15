اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السلة

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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، لاختيار مجلس مجلس جديد ليقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحضر الجمعية العمومية 36 هيئة من أصل 39 لهم حق الحضور فيما لم تحضر أندية "أرمنت - سوهاج - الرواد".

ويتنافس على رئاسة اتحاد السلة، مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

وتضم قائمة مجدي أبو فريخة كلًا من "محمد فتحي - حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

فيما تضم قائمة عمرو مصيلحي، كلًا من خالد القوصي، حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة