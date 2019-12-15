توقعات بتعافي صناعة مواد البناء خلال العام المقبل

توقع العديد من المستثمرين العاملين فى قطاع الحديد والاسمنت ومواد البناء تعافى السوق وتحسن معدلات الاستهلاك فى مصر بدعم من انخفاض الاسعار والتكلفة وعزم العديد من الشركات العقارية والحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة.



أشار أشرف العشرى رئيس شركة حديد العشرى إلى تحسن السوق وزيادة استهلاك الصلب فى مصر خلال العام المقبل بدعم من التحسن والتعافى الكبير الذى شهده الاقتصاد بعد حزمة الحوافز والاصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة.



ومن المتوقع زيادة معدلات استهلاك الصلب فى مصر بنسبة 4% خلال العام المقبل بحجم استهلاك 9.9 مليون طن، وبزيادة نصف مليون طن عن العام الماضى.



من جانبه قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية إن الثبات السعرى لاسعار الحديد والاسمنت سيتغير حسب الطلب والعرض.



وأوضح «الزينى» أن الأسواق خلال الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على الحديد والاسمنت، بالمقارنة بالفترة الماضية؛ فضلا عن تراجع كبير فى المخزون لدى المصانع، معتبرا أن أسعار الحديد فى الوقت الحالى ما زالت تحت التكلفة.



رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للحديد والصلب، قال إن السوق المصرية واعدة وقادرة على العودة والنمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الضو أن الاستثمارات التى نفذتها الشركة مدروسة، الركود الحالى لن يستمر والدليل انخفاض المخزون لدى الشركات والمصانع، هناك الكثير من الشركات وضعت خططا توسعية وترغب فى إقامة العديد من المشروعات وهو ما سيعمل على زيادة الطلب على منتجاتنا.



أشار إلى أن عمليات إعادة إعمار فى بعض البلدان العربية ممكن ان يكون فرصة لزيادة معدلات بيع قطاع الحديد والاسمنت ومواد البناء فى مصر لاسيما فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.



الجدير بالذكر أن شركات الحديد والاسمنت شهدت انخفاضا كبيرا فى حجم ارباحها وخسائرها خلال الفترة الماضية نتيجة الركود وانخفاض الطلب، حيث تضاعفت خسائر شركة «الحديد والصلب المصرية» 1.1 مرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتصل إلى 367.8 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر 178.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى 2018 ــ 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.



وتراجع صافى الأرباح على أساس سنوى فى معظم الشركات، وحتى شركة السويس للأسمنت التى ارتفعت أرباحها قبل حقوق الأقلية بنسبة %111 على أساس سنوى لتُسجل 269 مليون جنيه، كان أغلبها من بيع مصنع حلوان للأسمنت الأبيض.. لكن أرباحها التشغيلية تحولت لمجمل خسائر بقيمة 25 مليون جنيه.