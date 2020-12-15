 كوشنر يرتب للسفر على متن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب - بوابة الشروق
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كوشنر يرتب للسفر على متن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 11:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 11:01 م

يتوجه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره إلى إسرائيل يوم الإثنين المقبل، ثم سيستقل أول رحلة جوية تجارية منها إلى المغرب يوم الثلاثاء، بمناسبة الاتفاق بين البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن المرجح أن يوقع اتفاقات ثنائية مع الحكومة المغربية، بحسب مصدرين مطلعين على خططه.

ووافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بمطالبة المغرب المتنازع عليها بشأن السيادة على الصحراء الغربية في إطار الاتفاق الدبلوماسي الذي تم بين المغرب وإسرائيل الأسبوع الماضي.

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