 ضحايا كورونا في العالم: أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة - بوابة الشروق
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ضحايا كورونا في العالم: أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة

رويترز
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:31 ص

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.

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