عضو فريق جامعة أكسفورد: من المتوقع اعتماد لقاح كورونا خلال أيام

عضو فريق أكسفورد: أكثر من 30 طفرة في فيروس كورونا منذ بداية الجائحة

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لتطوير اللقاحات، إن تحور فيروس كورونا لن يكون شيئًا مقلقًا، نظرًا لأن أغلب اللقاحات في هذا الشأن تعتمد على آلية بعيدة عن تطورات الفيروس.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية الجائحة وحتى الآن حدثت أكثر من 30 طفرة في فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات الموجودة.

وعن لقاح جامعة أكسفورد، نوه بأن أكسفورد تسير بطريقة منهجية، متوقعًا أن يُعتمد اللقاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن لقاح أسترازينيكا هو الوحيد الذي تم نشر البحث الخاص به رسميًا حتى الآن، مضيفًا أنه حتى اللقاحات السابقة له في الاعتماد لم تنشر أبحاثها.