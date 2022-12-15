الإعلان عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن بوستر الدورة الرابعة، التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتي يتم في افتتاحها تكريم المخرجة والمنتجة ماريان خوري، والفنانة السورية كندة علوش، وتقام عروضه المجانية في قاعة مركز الإبداع الفني، وسينما الهناجر، وسينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.

وقال المنتج والمخرج شريف مندور رئيس مؤسسة "بيت الفيلم" المنظمة للمهرجان، إن صورة البوستر الرسمي مأخوذة من فيلم سينما باراديزو للمخرج چوسيبي تورناتوري، مشيرا إلى أن شعار هذه الدورة هو "حنفضل نحلم".

وتابع عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حنفضل نحلم، نقولها من قلبنا، لأننا سنظل نحلم بالسينما وسحرها وجمالها، وبإننا قادرين ننظم مهرجان دون أن يدفع الرعاة جنيها واحدا، بما في ذلك وزارة الثقافة التي تدعم المهرجان عن طريق تخفيض بسيط للمبالغ الكبيرة التي يتم دفعها في إيجار القاعات".

وختم تصريحاته بالتأكيد أن العروض ستكون مجانية، وأن كل من يحب السينما والأفلام المختلفة مدعو للمهرجان.

وكان المهرجان، كشف عن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية، والتي تضم الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء، والمخرج مراد مصطفى، كما أعلن عن لجنة تحكيم أفلام الطلبة، والتي تضم المخرج طوني نبيه، والمخرج ياسر شفيعي، والناقدة منار خالد، ولجنة تحكيم الأفلام الوثائقية تضم المخرج شريف فتحي، والناقد رامي المتولي، والمخرجة حنان راضي، أما لجنة تحكيم أفلام مسابقة رائد السينما محمد بيومي، فتضم الناقدة صفاء عمارة، والناقد أحمد عسر، والناقدة فايزة هنداوي، فيما تضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة عزيزة أمير، الدكتورة ثناء هاشم السيناريست وأستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والإعلامية بثينة كامل، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة باكاديمية الفنون وعضو المجلس القومى للمرأة، وتضم لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية، المخرج أشرف فايق رئيسا للجنة، وعضوية الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين، كما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية وتتكون من المخرج عماد البهات، والممثلة ثراء جبيل، والناقد أحمد سعد الدين.