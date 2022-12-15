رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدَّع

كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل ألبومه الجديد من خلال منشور مطول له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد صبري لإطلاق الألبوم بالتزامن مع العام الميلادي الجديد حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها بالألبوم الجديد الذي يطلقه باسم "معايا هتبدَّع".

وكتب رامي: الألبوم مكون من 8 أغاني يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم "20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير".

تم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع " فادي حداد"، اشتغل في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة.

وتابع: في الألبوم 3 أغاني من ألحاني، أول أغنية "معايا هتبدَّع " كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، سيتم طرحها يوم 23 ديسمبر، والأغنية الثانية "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل سيتم طرحها يوم 25 ديسمبر، الأغنية الثالثة "لما بيوحشني" كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري توزيع مكس ومستر طارق توكل وتطرح يوم 27 ديسمبر، الأغنية الرابعة "إحنا في حتة تانية" كلمات محمد القياتي وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وتطرح يوم 29 ديسمبر، الأغنية الخامسة: "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين ووزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها 31 ديسمبر، الأغنية السادسة:" أنت الأصل" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مكس وماستر تميم وتطرح يوم 2 يناير 2023، الأغنية السابعة: "بتفتكرني ساعات" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وتطرح يوم 4 يناير 2023، الأغنية الأخيرة في الألبوم: "فاكر نفسك هدية" كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي ويتم طرحها 6 يناير.