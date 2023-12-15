تجديد حبس المتهم بقتل جاره بإطلاق الرصاص عليه في الصف

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل جاره بإطلاق الرصاص عليه بسبب خلافات في الصف 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حوّل الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات قديمة بينهما، فقام بإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص بإحدى قرى مركز الصف.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "س.م.ع" 39 سنة بطلق ناري بسبب خلافات قديمة بينه وبين آخر.

وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.