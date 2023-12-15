طائرات تلقي منشورات غامضة على جنوب لبنان وتحذر السكان من حزب الله: يعمل ضد إسرائيل

ألقت طائرات، صباح الجمعة، منشورات تحذر فيها سكان منطقة كفرشوبا وجوارها جنوب لبنان من "مخاطر عمليات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل".

ويقول سكان بمنطقة كفرشوبا، إنها المرة الأولى منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر الماضي، التي تسقط فيها منشورات هكذا.

وذكرت وكالة الأناضول، أن المنشورات جاءت في صورة كلمات مكتوبة على صفحة بيضاء ودون أي شعار يتعلق بإسرائيل وجيشها كما جرت العادة في المنشورات التي تسقط فوق قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات تحرض ضد حزب الله، فوق منطقة كفرشوبا.

وجاء في المنشور: "إلى سكان جنوب لبنان، نودّ أن نعلمكم بأنّ حزب الله (الإرهابي) يستغلّ الفرصة للتسلّل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم، وذلك للعمل ضدّ دولة إسرائيل، وليستغلّ ممتلكاتكم لمخطّطاته الإرهابية".

وأضاف: "عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم، وذلك بتوخّي الحذر في المنطقة.. إنّ تستّر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر لكم!".

من جهته، أكد رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، سقوط هذه المنشورات على كفرشوبا والمناطق المجاورة دون تفاصيل عن الجهة التي تقف وراءها.