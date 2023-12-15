مهرجان الجونة يحتفي بمعهد السينما في افتتاح دورته السادسة

شهد حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الاحتفاء بمعهد السينما، حيث قدم الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بالمعهد كلمة، وعرض المهرجان فيلم عن معهد السينما.

يسلط مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة الضوء على الصناعة من خلال منصة الجونة السينمائية، وهي أحد ركائز المهرجان الأساسية، وتطلق هذا العام سوق الجونة السينمائي.

وكشف مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق سوق الجونة السينمائي في دورته للعام الحالي مؤكدًا على التزامه تجاه صناعة السينما عبر وضع كل الأنشطة الموجهة لجانب الصناعة في قلب المهرجان أي ساحة "بلازا" المهرجان.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان الجونة، انطلقت أمس، بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

حضر الحفل، مؤسس المهرجان سميح ساويرس والفنان هاني رمزي والمخرجين يسري نصر الله وتامر محسن وهاني خليفة وعمرو سلامة وابو بكر شوقي، ورشيد مشهراوي وعمر هلال، ومجدي أحمد علي، بالإضافة إلى الفنان جمال سليمان ويسر، وبشرى، وأحمد حاتم، وعلا رشدي، ونور خالد النبوي، ومحمد شاهين.

كما شهد الحفل حضور المنتجين محمد حفظي وجابي خوري، ومستشار وزير الثقافة السينما خالد عبدالجليل.

حفل الافتتاح إخراج هشام فتحي والمخرج الإبداعي عمر قاسم ومهندس الديكور كريم الحيوان.