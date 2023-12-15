6 أشخاص يواجهون اتهامات على خلفية مخطط إرهابي مزعوم في الدنمارك

يجري التحقيق بشأن ستة أشخاص بعد عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب في الدنمارك.

وما زال اثنان منهم قيد الاحتجاز، وتم إصدار مذكرات احتجاز بحق أربعة آخرين. ولم يحضر الأربعة جلسة البت بشأن الاحتجاز التي استمرت عدة ساعات. ولم تتسن معرفة ما إذا كانوا في الخارج أم لا .

وأعلن ممثلو الادعاء عبر منصة "إكس" أنه تم احتجاز شخص أمس الخميس، وتم إخلاء سبيله. وكانت تحاول الشرطة إحالة قرار إخلاء السبيل إلى محكمة أعلى درجة لتراجعه.

وتتهم السلطات الدنماركية المشتبه بهم بالإعداد لشن هجوم إرهابي.

وهناك رابط واضح بين القضية وإسرائيل، حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم احتجاز 7 أشخاص في الدنمارك على صلة بحركة حماس. وأشار إلى معلومات من جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

ولم تؤكد السلطات الدنماركية أي صلات من هذا النوع، كما لم تقدم أي تفاصيل بشأن المخطط الذي يشتبه في أنه إرهابي.

وذكرت التقارير أن الثلاثة أشخاص الذين تم احتجازهم هم رجلان وامرأة (19 عاما). وتم الإفراج عن أحد الرجلين (29 عاما).