الشناوي يعلق على فيديو حديثه مع جماهير الأهلي

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علق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على الفيديو المنتشر له مع الجماهير عقب الخسارة من باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي خسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة كأس التحدي ونصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر 2»: «أنا بعتذر بالنيابة عن نفسي وعن زمايلي لكل جمهور الأهلي.. لم أتشاجر مع بعض من الجماهير ومستحيل أن يصدر هذا الأمر مني، الجماهير فوق رأسي».

وأضاف: « نقدر حزن الجمهور وكنا في صدمة أمس بعد الخسارة، والفيديو المنتشر مقتطع.. الناس اعتقدت أني قلت سأرحل من النادي، والحقيقة أنني قلت سنغادر إلى غرفة الملابس».

وأوضح: «لن أدخل في تفاصيل بخصوص الفيديو لأنه مقتطع من آخره، وليس فيديو كامل للأحداث».

وكشف: «الجمهور كان يتكلم مع اللاعبين ونحن علي مقاعد البدلاء، خرجت للتحدث مع الجمهور وتهدئتهم، قلت لهم "حقكم علينا" وبعد ذلك أخذت اللاعبين لغرفة الملابس».

وأتم: «سمعت أحد الجماهير يقول لي ارحل، وأحد الجماهير تلفظ ضدي فقلت له خلاص شكرًا على ذوقك وقلت له خلاص أنا همشي على أساس أنني سأدخل غرفة الملابس».