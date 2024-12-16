الشناوي يعلق على فيديو حديثه مع جماهير الأهلي

علق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على الفيديو المنتشر له مع الجماهير عقب الخسارة من باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.
الأهلي خسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة كأس التحدي ونصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.
وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر 2»: «أنا بعتذر بالنيابة عن نفسي وعن زمايلي لكل جمهور الأهلي.. لم أتشاجر مع بعض من الجماهير ومستحيل أن يصدر هذا الأمر مني، الجماهير فوق رأسي».
وأضاف: « نقدر حزن الجمهور وكنا في صدمة أمس بعد الخسارة، والفيديو المنتشر مقتطع.. الناس اعتقدت أني قلت سأرحل من النادي، والحقيقة أنني قلت سنغادر إلى غرفة الملابس».
وأوضح: «لن أدخل في تفاصيل بخصوص الفيديو لأنه مقتطع من آخره، وليس فيديو كامل للأحداث».
وكشف: «الجمهور كان يتكلم مع اللاعبين ونحن علي مقاعد البدلاء، خرجت للتحدث مع الجمهور وتهدئتهم، قلت لهم "حقكم علينا" وبعد ذلك أخذت اللاعبين لغرفة الملابس».
وأتم: «سمعت أحد الجماهير يقول لي ارحل، وأحد الجماهير تلفظ ضدي فقلت له خلاص شكرًا على ذوقك وقلت له خلاص أنا همشي على أساس أنني سأدخل غرفة الملابس».