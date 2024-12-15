صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و976 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و976 شهيدا، إلى جانب 106 آلاف و759 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و135 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في اليوم الـ 436 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.