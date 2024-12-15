حزب مستقبل وطن يتبرع للمعهد الطبي القومي بدمنهور بـ11 مونيتور و11 سرير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي و ثلاجتين

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن زيارة لمحافظة البحيرة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، زيارة إلى محافظة البحيرة، بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم النائب محمد عبد الله زين، أمين الحزب بالمحافظة، وكافة القيادات التنظيمية والبرلمانية بالمحافظة.

وفي إطار العمل المتواصل بين حزب مستقبل وطن ومؤسسات الدولة التنفيذية في كافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حرص الحزب في أولى محطات الزيارة على التبرع بـ11 مونيتور و11 سرير عناية مركزة، وجهاز تنفس صناعي وعدد 2 ثلاجة حفظ الموتى بطاقة إجمالية 18 حالة، وعدد من الأجهزة بعدد من الأقسام، فضلاً عن المساهمة في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى ودعم المعهد الطبي القومي بدمنهور لخدمة المرضى في محافظة البحيرة.

وكانت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن قد نظمت زيارتين لمحافظتي جنوب سيناء والمنوفية خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً من خلال مبادرات وفعاليات خدمية متنوعة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.