وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بالأعلى للثقافة غدا

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، غدا الاثنين، في الساعة السادسة مساءً، احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر"، تنظمها لجنة الشعر ومقررها الدكتور مصطفى نوفل.

وتتضمن الاحتفالية جلستين نقديتين يناقش فيهما عددا من الموضوعات، منها، اللغة والهوية، رؤى نقدية لتطوير المناهج التعليمية، كما سيتم مناقشة اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي.



ويشارك بالجلسة الأولى الدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر، ويديرها الدكتور عادل ضرغام، ويتحدث فيها الدكتور أحمد يوسف، الدكتور محمد عبدالله الخولي، الدكتور محمد سليم شوشة.



أما الجلسة الثانية يديرها عماد غزالي، ويشارك فيها الدكتور محمد حسنين الضلع، والدكتور محمد حجاج.

وتختتم الاحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها من الشعراء عاطف عبدالعزيز، ريم أحمد المنجي، فارس خضر، محمد خالد الشرقاوي، محمد عكاشة محمد مغاوري، مصطفى مقلد، منال الصناديقي.