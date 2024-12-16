الشناوي: لا أحد يتخطى دوره في تسديد ركلات الترجيح

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كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، حقيقة تغيير ترتيب اللاعبين في تسديد ركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي خسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة كأس التحدي ونصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر 2»: «الأهلي يسير بنظام وتسديد ركلات الترجيح طبقا لما وضعها المدير الفني».

وأضاف: «لا أححد يتخطى دورهفي ركلات الترجيح ويقول سأسدد من نفسه غير اللاعب الذي عليه الدور».

وأتم:«إذا قال لاعب إنه لا يريد التسديد يدخل الذي يليه في الترتيب دون تخطي لدور أحد، والمدير الفني هو من يحدد ترتيب مسددي ركلات الترجيح».

بعد المباراة انتشرت بعض الحديث عن تغيير ترتيب مسددي ركلات الترجيح في الأهلي فيما يخص ركلتي الحسم من محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد.