بريطانيا: ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من البلاد منذ إجراء الانتخابات

أكدت الحكومة البريطانية، ترحيل ما يقرب من 13 ألفا و500 مهاجر من البلاد منذ إجراء الانتخابات العامة في الصيف الماضي.

ووعد وزير الداخلية "بتغيير تدريجي" في التعامل مع العمل غير القانوني، بحسب ما أوردته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في ظل الارتفاع المستمر في أعداد عمليات عبور القناة الإنجليزية، حيث وصل أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بريطانيا بالقوارب الصغيرة وحدها منذ يوليو الماضي.

وكشفت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، عن ترحيل ما يقرب من 13 ألفا و460 شخصا منذ إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو الماضي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2019.

وذكرت الداخلية البريطانية، أن الحكومة "في طريقها" للوفاء بتعهدها بعمليات الترحيل، والذي يجب الوفاء به بحلول مطلع يناير.