أمير رمزي يكشف تفاصيل مدينة راعي مصر في المنيا لدعم الفئات الأكثر احتياجا

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة بدأت في إجراءات ترخيص مدينة راعي مصر، التي تقع في محافظة المنيا على مساحة 11 ونصف فدان، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيم بدء العمل ووضع أساسات المدينة وأعمال الحفر.

ونوه "رمزي"، خلال كلمته باحتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازاتها في عام 2024، بأن المدينة تشمل 12 مشروعًا عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أنها تضم دار أيتام معاقين، ودار مسنين، منطقة الورش والمدرسة الحرفية، مدرسة الصم وضعاف السمع، المدرسة الثانوية للتمريض، ومستشفى خيري، دار ضيافة، ملاعب وحدائق ترفيهية، قاعات تعليمية مختلفة.

وأشار إلى أن المؤسسة تهدف في 2025 في خدمة 2 مليون مريض جديد و5000 عملية جراحية وإعادة بناء ورفع كفاء 500 بيت جديد، وتأسيس وتشغيل 8 حضانات ما قبل المدرسة جديدة، وكذلك تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة، وذلك بخلاف المساعدات الشهرية وباقي أنشطة المؤسسة.